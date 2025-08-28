Галактионов о песне фанатов «Локо» про Батракова на мотив Lady Gaga – Bad Romance: «Я молодой, но родился в СССР и стараюсь слушать только российские и советские песни»
Михаил Галактионов высказался о переделке песни Lady Gaga в честь Батракова.
Фанаты «Локомотива» изменили ряд слов в композиции Bad Romance – теперь в ней поется о самом результативном игроке команды.
– Слышали, как болельщики переделали иностранную песню для Батракова?
– Я слышал об этой песне, но я слушаю только русские песни. Я молодой, но родился в СССР и стараюсь слушать наши, российские и советские, песни, – сказал 41-летний тренер «Локомотива».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
