Директор «Ман Сити» Виана о жеребьевке ЛЧ: «Отсутствие дальних поездок – это плюс. Против «Реала» сыграем 5-й год подряд. Будет очень приятно снова увидеть де Брюйне»
На общем этапе «Манчестер Сити» сыграет в гостях с «Реалом», «Вильярреалом», «Монако» и «Буде-Глимт».
Дома английский клуб встретится с «Боруссией» Дортмунд, «Байером», «Галатасараем» и «Наполи», куда ранее перешел Кевин де Брюйне, отыгравший 10 сезонов за «Сити».
«Каждая команда хочет попасть в Лигу чемпионов, поэтому мы очень счастливы и горды.
Будет много хороших игр. Плюс в том, что нам удалось избежать дальних поездок. Это хорошо, учитывая то количество игр, которые есть в календаре. С сентября будет много игр, и для нас это тоже станет испытанием, поэтому отсутствие дальних поездок – это позитивный момент.
Нам предстоит встретиться с очень сильными командами, в частности, с «Реалом». Это уже пятый год подряд, когда мы будем играть против них.
Также будет очень приятно снова увидеть Кевина де Брюйне, нашу легенду. Думаю, Пеп [Гвардиола] и все его коллеги будут очень рады его видеть, как и наши болельщики. Это будет очень волнительно, и мы будем очень рады», – сказал Виана.