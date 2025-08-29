Директор «Ман Сити» Виана о жеребьевке ЛЧ: «Отсутствие дальних поездок – это плюс. Против «Реала» сыграем 5-й год подряд. Будет очень приятно снова увидеть де Брюйне»

Спортивный директор «Ман Сити» Угу Виана подвел итоги жеребьевки Лиги чемпионов.

На общем этапе «Манчестер Сити » сыграет в гостях с «Реалом », «Вильярреалом », «Монако » и «Буде-Глимт ».

Дома английский клуб встретится с «Боруссией» Дортмунд , «Байером », «Галатасараем » и «Наполи », куда ранее перешел Кевин де Брюйне, отыгравший 10 сезонов за «Сити».

«Каждая команда хочет попасть в Лигу чемпионов , поэтому мы очень счастливы и горды.

Будет много хороших игр. Плюс в том, что нам удалось избежать дальних поездок. Это хорошо, учитывая то количество игр, которые есть в календаре. С сентября будет много игр, и для нас это тоже станет испытанием, поэтому отсутствие дальних поездок – это позитивный момент.

Нам предстоит встретиться с очень сильными командами, в частности, с «Реалом». Это уже пятый год подряд, когда мы будем играть против них.

Также будет очень приятно снова увидеть Кевина де Брюйне, нашу легенду. Думаю, Пеп [Гвардиола] и все его коллеги будут очень рады его видеть, как и наши болельщики. Это будет очень волнительно, и мы будем очень рады», – сказал Виана.