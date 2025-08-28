«ПСЖ» в ЛЧ примет «Баварию», «Аталанту», «Тоттенхэм» и «Ньюкасл» и сыграет с «Барселоной» и «Байером» на выезде
«ПСЖ» на общем этапе Лиги чемпионов встретится с «Барселоной».
Действующие обладатели трофея узнали своих соперников в ходе жеребьевки, организованной УЕФА.
На своем поле парижане встретятся с «Баварией», «Аталантой», «Тоттенхэмом» и «Ньюкаслом», а в гости отправятся к «Барселоне», «Байеру», «Спортингу» и «Атлетику».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт УЕФА
