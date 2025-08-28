«Ювентус» продаст Савону «Ноттингему» за 15 млн евро с учетом бонусов

Николо Савона продолжит карьеру в Премьер-лиге Англии.

По данным журналиста Джанлуки Ди Марцио , «Ювентус » согласился продать защитника «Ноттингем Форест ». Туринцы получат 15 млн евро с учетом бонусов.

Генеральный директор «бьянконери» Дамьен Комолли в эфире Sky Sport Italia подтвердил наличие договоренности.

Воспитанник «Ювентуса» провел в прошлом сезоне 28 матчей в Серии А и забил 2 гола. Подробно со статистикой 22-летнего Савоны можно ознакомиться здесь .