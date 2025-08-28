«Ювентус» продаст Савону «Ноттингему» за 15 млн евро с учетом бонусов
Николо Савона продолжит карьеру в Премьер-лиге Англии.
По данным журналиста Джанлуки Ди Марцио, «Ювентус» согласился продать защитника «Ноттингем Форест». Туринцы получат 15 млн евро с учетом бонусов.
Генеральный директор «бьянконери» Дамьен Комолли в эфире Sky Sport Italia подтвердил наличие договоренности.
Воспитанник «Ювентуса» провел в прошлом сезоне 28 матчей в Серии А и забил 2 гола. Подробно со статистикой 22-летнего Савоны можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио
