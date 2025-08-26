«Ювентус» не продал Савону «Ноттингему» за 11 млн евро. Туринцы требуют 18 млн

Николо Савона может продолжить карьеру в АПЛ.

По информации Джанлуки Ди Марцио, «Ноттингем Форест » предложил «Ювентусу » 11 миллионов евро за 22-летнего защитника. Туринцы отклонили это предложение и требуют 18 млн евро.

Англичане хотят договориться с итальянцами, прежде чем вести переговоры с самим игроком.

В прошлом сезоне Серии А Савона провел 28 матчей, отличившись 2 голами и 1 ассистом. Его статистика – здесь .