  • Галактионов про 2:0 с «Акроном»: «Игра была под контролем «Локомотива». Были хорошие моменты»
7

Галактионов про 2:0 с «Акроном»: «Игра была под контролем «Локомотива». Были хорошие моменты»

Михаил Галактионов удовлетворен игрой с «Акроном» (2:0).

«Были хорошие моменты, были моменты, где мы включались, взрывались, были моменты, которые мы не реализовывали.

Что касается игры сзади, то да, можно сказать, что спокойно сыграли. Не дали дать сверхдоставок сопернику – хотя было несколько моментов в первом тайме.

Удаление сказалось, соперник оказался в меньшинстве. Но игра была под нашим контролем. Рады, что удалось дозировать игровое время у ребят.

У Тимофеева было неудачное приземление. И все побоялись, что это реакция на колено. Но, слава богу, все обошлось, и он доиграл матч.

Что касается выхода Батракова на замену: это лучше, чем завтра тренироваться. Он получил 20 минут и спокойно готовится к игре против «Крыльев Советов». Он почувствовал игровой ритм и тонус», – отметил главный тренер «Локомотива».

