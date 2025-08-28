Силкин о Карпине в «Динамо»: «Он работал в провинциальной команде, в Москве все другое – много нерешенных вопросов. Никто не будет ждать, если будут через две игры на третью выигрывать»

Сергей Силкин высказался о проблемах «Динамо» под руководством Валерия Карпина.

56-летний специалист возглавил московский клуб этим летом. Под его руководством команда провела 9 матчей, одержав три победы, дважды сыграв вничью и трижды проиграв. Ранее тренер работал в «Ростове ».

– Команда перестраивается на другую игру. С той игрой, которую команда демонстрировала, у них не получалось решать задачи.

– Карпину дадут время?

– Карпин прекрасно понимает, что не так просто все поменять.

Он работал в провинциальной команде, переехал в Москву . Тут все другое – уровень игроков и отношение к ребятам должно быть другое. Для Карпина многие нерешенные вопросы остаются открытыми.

– Эти вопросы нужно решить до зимы?

– Конечно. Кто же будет ждать, если команда будет так болтаться и через две игры на третью выигрывать, причем у соперника, которого они обязаны обыгрывать.

Когда положительные результаты будут в матчах с лидерами, в дерби, тогда можно говорить о том, что процесс перестроения закончился, – сказал бывший тренер «Динамо» Силкин .