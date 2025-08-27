Саплинов о Карпине: «Лучший тренер с российским паспортом сегодня»

Александр Саплинов считает Валерия Карпина лучшим российским тренером.

– Ваш первый клуб в РПЛ – «Ростов» Валерия Карпина. Он лучший тренер с российским паспортом?

– Да, сегодня он лучший тренер с российским паспортом. Он все раскладывал по полочкам, всему учил и идеально объяснял. На тренировке нельзя было схалявить. Он снимал каждую из них на видео, а потом анализировал. Если кто-то ходил пешком по полю, он пихал.

Но мы всегда проводили сборы по испанской системе, поэтому у нас хватало сил на все 90 минут, – заявил полузащитник «Спартака» из Костромы .