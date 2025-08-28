«Ман Сити» дома сыграет «Боруссией», «Байером» и «Наполи» в общем этапе ЛЧ. Выездные матчи – с «Реалом», «Буде-Глимтом», «Монако»
Стали известны соперники «Манчестер Сити» на общем этапе Лиги чемпионов.
Сегодня в Монако проходит жеребьевка турнира.
В общем этапе Лиги чемпионов «горожане» проведут домашние матчи с «Боруссией», «Байером», «Наполи» и «Галатасараем».
На выезде команда Пепа Гвардиолы сыграет с «Реалом», «Вильярреалом», «Буде-Глимтом» и «Монако».
Все 36 клубов ранжируются в общей таблице. Напрямую в 1/8 финала выходят команды, занявшие 8 первых мест. Команды с 9-го по 24-е место проведут спаренные стыковые матчи. Команды с 25-го по 36-е места выбывают из еврокубков.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’‘
