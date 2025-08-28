«Боруссия» в ЛЧ сыграет с «Интером», «Ман Сити» и «Ювентусом», «Байер» – с «ПСЖ» и «горожанами»
«Боруссия» и «Байер» в Лиге чемпионов сыграют с «Манчестер Сити».
Немецкие клубы узнали своих соперников в ходе жеребьевки общего этапа ЛЧ, организованной УЕФА.
Леверкузенцы дома сыграют с «ПСЖ», «Вильярреалом», ПСВ и «Ньюкаслом», на выезде – с «Ман Сити», «Бенфикой», «Олимпиакосом» и «Копенгагеном».
Дортмундцы примут «Интер», «Вильярреал», «Буде-Глимт» и «Атлетик» и отправятся в гости к «Ман Сити», «Ювентусу», «Тоттенхэму» и «Копенгагену».
Жеребьевка общего этапа Лиги чемпионов. «Реал» сыграет с «Ман Сити» и «Ливерпулем», «Барселона» – с «ПСЖ», «Бавария» – с «Челси» и «Арсеналом»
Да
Нет
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт УЕФА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости