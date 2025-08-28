«Боруссия» в ЛЧ сыграет с «Интером», «Ман Сити» и «Ювентусом», «Байер» – с «ПСЖ» и «горожанами»

«Боруссия» и «Байер» в Лиге чемпионов сыграют с «Манчестер Сити».

Немецкие клубы узнали своих соперников в ходе жеребьевки общего этапа ЛЧ, организованной УЕФА.

Леверкузенцы дома сыграют с «ПСЖ», «Вильярреалом », ПСВ и «Ньюкаслом », на выезде – с «Ман Сити», «Бенфикой», «Олимпиакосом » и «Копенгагеном ».

Дортмундцы примут «Интер», «Вильярреал», «Буде-Глимт» и «Атлетик» и отправятся в гости к «Ман Сити», «Ювентусу», «Тоттенхэму» и «Копенгагену».

