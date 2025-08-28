Ибрагимович получил награду президента УЕФА. Ее вручают за «выдающиеся достижения, мастерство и образцовые личные качества»
Златан Ибрагимович получил награду от президента УЕФА.
Перед жеребьевкой общего этапа Лиги чемпионов бывший нападающий сборной Швеции получил награду за «выдающиеся достижения, мастерство и образцовые личные качества». Она вручается с 1998 года.
В прошлом году приз получил бывший вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон.
Златан выступал за «Мальме», «Аякс», «Ювентус», «Интер», «Барселону», «Милан», «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед» и «Лос-Анджелес Гэлакси». Он завершил игровую карьеру в 2023 году и сейчас работает советником в «Милане».
Фото: скриншот трансляции
