«Бавария» в ЛЧ сыграет с «ПСЖ» и «Арсеналом» на выезде и с «Челси» дома
«Бавария» сыграет с двумя лондонскими клубами на общем этапе Лиги чемпионов.
Мюнхенцы узнали своих соперников в ходе жеребьевки, организованной УЕФА.
«Бавария» на своем поле примет «Челси», «Брюгге», «Спортинг» и «Юнион», а на выезде сыграет с «ПСЖ», «Арсеналом», ПСВ и «Пафосом».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт УЕФА
