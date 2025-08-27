  • Спортс
  Смолов о словах Дзюбы про «Спартак»: «Он бы пригодился там, но был бы дисбаланс, он бы не согласился выходить на 15 минут. Артем достаточно токсичный парень»
20

Смолов о словах Дзюбы про «Спартак»: «Он бы пригодился там, но был бы дисбаланс, он бы не согласился выходить на 15 минут. Артем достаточно токсичный парень»

Федор Смолов прокомментировал слова Артема Дзюбы про «Спартак».

25 августа Дзюба резко высказался про трансферную политику московского клуба: «Если бы они хотели на что-то претендовать, взяли бы меня, наверное. Когда они берут сначала человека за 20 миллионов евро, и один выходит на 90-й минуте, а второй вообще не выходит... Для меня это загадка».

Федор Смолов считает, что нападающий «Акрона» не стал бы игроком основы в «Спартаке».

«Он бы пригодился, но, скорее всего, как игрок ротации. Артем, сидя на замене, вы сами знаете... достаточно токсичный парень.

Был бы дисбаланс, он бы сам не согласился выходить на 15-20 минут, а играть в составе «Спартака» – при всем уважении, наверное, уже нет», – заявил экс-нападающий сборной России в подкасте Smol FM.

Опубликовал: Вадим Высоцкий
Источник: Smol FM
