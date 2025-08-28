Чеферин о матчах за пределами Европы: «Не думаю, что это хорошо. Если это исключение – ладно, но вообще европейские команды должны играть здесь. Это традиция»

Глава УЕФА оценил идею о проведении матчей за пределами Европы.

Ранее сообщалось , что Королевская испанская футбольная федерация направила запрос в УЕФА по поводу проведения матча «Барселоны» и «Вильярреала» в Майами 20 декабря. Серия А также планирует проведение игр в Австралии.

«Мы также начнем обсуждение этого вопроса с ФИФА и со всеми федерациями, потому что я не думаю, что это хорошо.

Если это исключение – ладно. Если на то есть причина, прекрасно. Но вообще европейские команды должны играть в Европе, потому что болельщики, которые их поддерживают, живут в Европе. Это большая традиция.

Мы недовольны, но в юридическом плане у нас не так много простора для действий, если федерации соглашаются [провести матч за пределами Европы], а обе [испанская и итальянская] федерации согласились на это.

Но я думаю, что в будущем нам придется обсудить это очень серьезно, потому что играть должны в Европе, а болельщики должны смотреть футбол на родине. Они не могут поехать в Австралию или США, чтобы посмотреть на свои команды», – сказал президент УЕФА Александер Чеферин.

УЕФА примет решение по возможному переносу матча «Барсы» и «Вильярреала» в Майами 11 сентября. Юристы работают над регламентом проведения игр национальных лиг за границей (As)