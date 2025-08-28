Сперцян не связывает свою результативность с интересом из Европы: «Мы для чего столько работаем? Чтобы показывать это на поле. Моя задача – помогать «Краснодару» по полной»
Эдуард Сперцян объяснил свою результативность на старте сезона.
В 6 матчах нового сезона Мир РПЛ полузащитник «Краснодара» забил 4 гола и отдал 6 голевых передач.
– С чем связана твоя сумасшедшая результативность на старте сезона?
– С работой и верой. Моя задача – помогать команде по полной. В начале сезона мне это удается. Буду стараться продолжать помогать команде.
– Твоя результативность может быть связана с желанием еще больше обратить на себя внимание в Европе?
– Это не может быть связано. Мы для чего столько работаем? Чтобы показывать это на поле. Значит, я все правильно делаю. Буду продолжать, – сказал полузащитник «Краснодара».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Sport24
