Батчи о Сперцяне: «Мог бы заиграть в любой команде любого чемпионата из топ-5 Европы. Эдо уже доказал, что он особенный футболист»

Жоау Батчи считает, что Эдуард Сперцян мог бы заиграть в любой из топ-5 лиг.

Ранее сообщалось об интересе к капитану «Краснодара» со стороны «Саутгемптона», но Сперцян в итоге отказался от перехода.

– Какой чемпионат из топ-5 лучше всего подошел бы Сперцяну?

– Эдуард мог бы заиграть в любой команде любого чемпионата из топ-5 Европы. Сперцян уже доказал, что он особенный футболист. С таким уровнем Эдо влился бы в любую команду, – сказал полузащитник «Краснодара ».