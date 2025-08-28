Батчи о Сперцяне: «Мог бы заиграть в любой команде любого чемпионата из топ-5 Европы. Эдо уже доказал, что он особенный футболист»
Жоау Батчи считает, что Эдуард Сперцян мог бы заиграть в любой из топ-5 лиг.
Ранее сообщалось об интересе к капитану «Краснодара» со стороны «Саутгемптона», но Сперцян в итоге отказался от перехода.
– Какой чемпионат из топ-5 лучше всего подошел бы Сперцяну?
– Эдуард мог бы заиграть в любой команде любого чемпионата из топ-5 Европы. Сперцян уже доказал, что он особенный футболист. С таким уровнем Эдо влился бы в любую команду, – сказал полузащитник «Краснодара».
Да
Нет
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Sport24
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости