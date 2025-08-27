Смолов о Сперцяне и «Саутгемптоне»: «За 3 дня до «Крыльев» Эдик решил остаться, мы много говорили об этом. Чемпионшип – не та лига, где он сможет проявить лучшие качества»

Федор Смолов высказался об отказе Эдуарда Сперцяна переходить в «Саутгемптон».

«Мы много разговаривали с ним по этому поводу, и, собственно, дня за три до «Крыльев» он принял решение остаться. Мы списывались, я говорю: «В целом согласен, почему нет?» Продлить контракт...

Но со своей стороны сказал ему: «Становишься старше, чемпионат России за этот сезон вряд ли станет таким, который все будут смотреть, поэтому уехать через год будет сложнее. Но, с другой стороны, я тебя прекрасно понимаю».

Наверное, Чемпионшип – не тот чемпионат, где Эдик сможет проявить свои лучшие качества», – сказал экс-нападающий «Краснодара » и сборной России в подкасте Smol FM .