  Клуб из 4-й лиги Швейцарии играл в старой форме «Барсы», приклеив свой логотип поверх эмблемы каталонцев
Клуб из 4-й лиги Швейцарии играл в старой форме «Барсы», приклеив свой логотип поверх эмблемы каталонцев

Швейцарский клуб сыграл в форме «Барсы», заклеив эмблему.

Во время субботнего матча 4-й лиги Швейцарии против «Бадена» у футболистов «Янг Феллоуз Ювентус» начал отклеиваться логотип клуба на форме, и под ней оказалась эмблема «Барселоны».

Оказалось, что игроки команды из Цюриха играли в третьем комплекте формы сине-гранатовых сезона-2022/23.

«Я с детства большой поклонник «Барселоны». Эта форма имеет для меня особое значение, и я думаю, игрокам тоже приятно в ней играть. У нас есть еще один комплект «Барсы», который мы используем в этом сезоне», – сказал вице-президент «Янг Феллоуз» Пьеро Бауэрт. 

На вопрос, имеет ли право клуб использовать эти футболки, Бауэрт ответил:

«Да, это не проблема. У меня хорошие контакты с «Барселоной», и существует контракт, в котором, среди прочего, закреплено, что мы можем использовать эти комплекты», – сказал вице-президент клуба. 

Бауэрт является сооснователем и членом правления Barcelona Academy Zürich – юношеской академии, организованной по образцу футбольной школы «Барселоны» (Ла Масия) в Цюрихе и официально поддерживаемой каталонским клубом. «Янг Феллоуз Ювентус» тесно сотрудничает с Barcelona Academy Zürich в области подготовки юниоров.

Функционер также выразил сожаление, что у некоторых игроков отклеились наклеенные поверх эмблемы: «Клей не выдержал. Нам нужно найти лучшее решение».

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Aargauer Zeitung
