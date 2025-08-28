Ларсен вежливо сообщил «Вулвс» о желании перейти в «Ньюкасл». Президент сказал форварду, что в это окно переход невозможен
Йорген Ларсен попросил отпустить его в «Ньюкасл».
Как сообщает журналист The Athletic Дэвид Орнстейн, 25-летний нападающий вежливо сообщил «Вулверхэмптону» о своем желании перейти в «Ньюкасл».
Президент «волков» Джефф Ши сказал Ларсену, что переход невозможен в это трансферное окно.
Нового предложения от «Ньюкасла» пока нет, а позиция «Вулверхэмптона» остается прежней – все предложения будут отклоняться.
В прошлом сезоне АПЛ норвежец забил 14 голов в 35 матчах. Его подробная статистика – здесь.
