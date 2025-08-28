Тренер «Гримсби»: «Манчестер Юнайтед» – невероятная команда. У них невероятный тренер. Они на правильном пути – это видно»
Главный тренер «Гримсби» оценил победу над «Манчестер Юнайтед».
Команда из четвертого дивизиона Англии обыграла манкунианцев (2:2, 12:11 по пенальти) в матче второго раунда Кубка английской лиги.
«В одном матче аккумулировалось 15-18 месяцев нашей работы. «Манчестер Юнайтед» – невероятная команда. У них невероятный тренер. Их команда на правильном пути – это видно.
Но и у нас тоже невероятная команда из футболистов, которые хотят играть за этот клуб и прибавлять каждый день», – сказал главный тренер «Гримсби Таун» Дэвид Артелл.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: BBC
