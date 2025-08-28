«Сочи» о Морено: «Врачи не выявили серьезных проблем со здоровьем и подтвердили, что госпитализация не требуется. Тренер чувствует себя удовлетворительно»
Главному тренеру команды стало плохо в ходе матча Пути РПЛ Фонбет Кубка России против «Краснодара» (2:4).
«Во втором тайме матча с «Краснодаром» главный тренер нашей команды Роберт Морено почувствовал недомогание и был вынужден покинуть техническую зону.
В сопровождении клубных врачей он проследовал в подтрибунное помещение, где ему была оказана своевременная необходимая медицинская помощь.
После завершения игры Роберт Морено был доставлен в одну из городских клиник для прохождения углубленного обследования. По его итогам врачи не выявили серьезных проблем со здоровьем и подтвердили, что госпитализация не требуется.
В настоящий момент главный тренер самостоятельно покинул клинику и чувствует себя удовлетворительно», – говорится в заявлении «Сочи».
Гипертонический криз случился у тренера «Сочи» прямо во время матча. Роберта Морено увезли в больницу