«Сочи» о Морено: «Врачи не выявили серьезных проблем со здоровьем и подтвердили, что госпитализация не требуется. Тренер чувствует себя удовлетворительно»

«Сочи» рассказал о состоянии Роберта Морено.

Главному тренеру команды стало плохо в ходе матча Пути РПЛ Фонбет Кубка России против «Краснодара» (2:4).

«Во втором тайме матча с «Краснодаром » главный тренер нашей команды Роберт Морено почувствовал недомогание и был вынужден покинуть техническую зону.

В сопровождении клубных врачей он проследовал в подтрибунное помещение, где ему была оказана своевременная необходимая медицинская помощь.

После завершения игры Роберт Морено был доставлен в одну из городских клиник для прохождения углубленного обследования. По его итогам врачи не выявили серьезных проблем со здоровьем и подтвердили, что госпитализация не требуется.

В настоящий момент главный тренер самостоятельно покинул клинику и чувствует себя удовлетворительно», – говорится в заявлении «Сочи ».

