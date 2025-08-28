«МЮ» вылетел во 2-м раунде Кубка лиги впервые с 2014 года. Манкунианцы не проходят дальше четвертьфинала после победы в 2023-м при тен Хаге
«Манчестер Юнайтед» покинул Кубок английской лиги после первого матча.
Команда Рубена Аморима уступила «Гримсби Таун» (2:2, 11:12 по пенальти) из четвертого дивизиона во 2-м раунде турнира.
В последний раз манкунианцы вылетали так рано в 2014 году. Тогда они попали на «МК Донс» и были разгромлены со счетом 0:4.
В 2023 году под руководством Эрика тен Хага «МЮ» выиграл Кубок лиги, а в последующие два сезона вылетел сперва на этапе 1/8 финала, а затем на стадии 1/4 финала.
