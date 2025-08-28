«МЮ» и «Гримсби» нанесли по 13 ударов в серии пенальти. Вратарь хозяев Пим реализовал 11-метровый и отбил удар Куньи, Мбемо попал в перекладину, Онана парировал удар Одуора

«МЮ» и «Гримсби Таун» нанесли по 13 ударов в серии пенальти.

«Манчестер Юнайтед » вылетел из Кубка английской лиги, уступив «Гримсби » из 4-й лиги Англии по пенальти (2:2, пенальти – 11:12).

В составе «Гримсби» 11-метровый не забил Кларк Одуор – удар защитника отразил Андре Онана , переведя мяч в перекладину.

У «МЮ» свои попытки не реализовали Матеус Кунья , чей удар парировал Кристи Пим, и Бриан Мбемо , пробивший в перекладину. Сам Пим при этом также подошел к точке и реализовал 11-й удар своей команды.