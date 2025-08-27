«Милан» наводит справки о Нкунку. Хавбек готов покинуть «Челси»

«Милану» интересен Кристофер Нкунку.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо , «россонери» активно ищут возможность усилить атаку, кандидатура француза обсуждалась в последние часы.

«Милан » наводит справки о полузащитнике «Челси », и сам футболист готов покинуть нынешнюю команду.

В минувшем сезоне Нкунку принял участие в 27 матчах в АПЛ и забил 3 гола. Подробно со статистикой 27-летнего игрока можно ознакомиться здесь .