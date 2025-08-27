«Милан» наводит справки о Нкунку. Хавбек готов покинуть «Челси»
«Милану» интересен Кристофер Нкунку.
Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, «россонери» активно ищут возможность усилить атаку, кандидатура француза обсуждалась в последние часы.
«Милан» наводит справки о полузащитнике «Челси», и сам футболист готов покинуть нынешнюю команду.
В минувшем сезоне Нкунку принял участие в 27 матчах в АПЛ и забил 3 гола. Подробно со статистикой 27-летнего игрока можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер журналиста Фабрицио Романо
