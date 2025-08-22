«Челси» планирует заключить контракт с Симонсом до 2031-го, личные условия согласованы. Клубу потребуется продажа Нкунку и Джексона

«Челси» продвигается в сделке по Хави Симонсу.

Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, лондонцы готовят для нидерландского полузащитника контракт до 2031 года. Достигнута устная договоренность по личным условиям, письменные детали будут окончательно утверждены на следующей неделе.

Переговоры «Челси » с «Лейпцигом » запланированы после сегодняшнего матча с «Баварией». Для осуществления трансфера потребуется продажа Кристофера Нкунку и Николаса Джексона .