  • «Челси» планирует заключить контракт с Симонсом до 2031-го, личные условия согласованы. Клубу потребуется продажа Нкунку и Джексона
«Челси» планирует заключить контракт с Симонсом до 2031-го, личные условия согласованы. Клубу потребуется продажа Нкунку и Джексона

«Челси» продвигается в сделке по Хави Симонсу.

Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, лондонцы готовят для нидерландского полузащитника контракт до 2031 года. Достигнута устная договоренность по личным условиям, письменные детали будут окончательно утверждены на следующей неделе.

Переговоры «Челси» с «Лейпцигом» запланированы после сегодняшнего матча с «Баварией». Для осуществления трансфера потребуется продажа Кристофера Нкунку и Николаса Джексона.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: профиль Флориана Плеттенберга в Х
logoХави Симонс
logoЧелси
logoбундеслига Германия
logoНиколас Джексон
logoРБ Лейпциг
возможные трансферы
logoКристофер Нкунку
logoпремьер-лига Англия
