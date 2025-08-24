«Астон Вилла» может подписать Нкунку и вернуть Асенсио

«Астон Вилла» контактирует с форвардом «Челси» Кристофером Нкунку .

На 27-летнего француза также претендуют «Бавария» и «РБ Лейпциг».

Кроме того, в шорт-лист бирмингемского клуба входит хавбек «ПСЖ » Марко Асенсио , выступавший за «Виллу» во второй половине прошлого сезона на правах аренды, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Ранее стало известно , что «Астон Вилла » также не прочь подписать нападающего «Челси » Николаса Джексона.