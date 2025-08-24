«Астон Вилла» может подписать Нкунку и вернуть Асенсио
«Астон Вилла» контактирует с форвардом «Челси» Кристофером Нкунку.
На 27-летнего француза также претендуют «Бавария» и «РБ Лейпциг».
Кроме того, в шорт-лист бирмингемского клуба входит хавбек «ПСЖ» Марко Асенсио, выступавший за «Виллу» во второй половине прошлого сезона на правах аренды, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Ранее стало известно, что «Астон Вилла» также не прочь подписать нападающего «Челси» Николаса Джексона.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: аккаунт Фабрицио Романо в X
