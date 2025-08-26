«Лейпциг» хочет 70 млн евро за Симонса, «Челси» придется кого-то продавать, возможен обмен на Нкунку. В переговорах участвует директор Red Bull Минцлафф
Глава Red Bull участвует в переговорах с «Челси» по Хави Симонсу.
Как сообщает журналист Sky Sport Deutschland Филипп Хинце, «Лейпциг» по-прежнему настаивает на цене в 70 млн евро за нидерландского полузащитника.
Для осуществления трансфера «Челси» потребуется продать кого-то из игроков. На данный момент возможен только обмен игроками – например, с участием Кристофера Нкунку.
Утверждается, что недавно в переговоры вмешался директор Red Bull по корпоративные проектам и новым инвестициям Оливер Минцлафф.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: профиль Филиппа Хинце в Х
