«Лейпциг» хочет 70 млн евро за Симонса, «Челси» придется кого-то продавать, возможен обмен на Нкунку. В переговорах участвует директор Red Bull Минцлафф

Глава Red Bull участвует в переговорах с «Челси» по Хави Симонсу.

Как сообщает журналист Sky Sport Deutschland Филипп Хинце, «Лейпциг » по-прежнему настаивает на цене в 70 млн евро за нидерландского полузащитника.

Для осуществления трансфера «Челси » потребуется продать кого-то из игроков. На данный момент возможен только обмен игроками – например, с участием Кристофера Нкунку .

Утверждается, что недавно в переговоры вмешался директор Red Bull по корпоративные проектам и новым инвестициям Оливер Минцлафф.