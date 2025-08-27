«Байер» сделал 1-е предложение по Квинтену Тимберу. «Фейеноорд» оно «не впечатлило» (Voetbal International)

«Байер» сделал первое предложение по Квинтену Тимберу.

Ранее стало известно , что немецкий клуб добавил игрока «Фейеноорда » в свой шорт-лист.

Однако выдвинутое предложение «не впечатлило» роттердамский клуб, так как и близко не соответствует его запросам, сообщает Voetbal International.

Контракт центрального полузащитника истекает через год, и пока он не хочет его продлевать. В связи с этим футболиста лишили капитанской повязки.

Отмечается, что Тимбером также интересуются и другие клубы. Со статистикой 24-летнего нидерландца можно ознакомиться здесь .