«Байер» сделал 1-е предложение по Квинтену Тимберу. «Фейеноорд» оно «не впечатлило» (Voetbal International)
«Байер» сделал первое предложение по Квинтену Тимберу.
Ранее стало известно, что немецкий клуб добавил игрока «Фейеноорда» в свой шорт-лист.
Однако выдвинутое предложение «не впечатлило» роттердамский клуб, так как и близко не соответствует его запросам, сообщает Voetbal International.
Контракт центрального полузащитника истекает через год, и пока он не хочет его продлевать. В связи с этим футболиста лишили капитанской повязки.
Отмечается, что Тимбером также интересуются и другие клубы. Со статистикой 24-летнего нидерландца можно ознакомиться здесь.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Voetbal International
