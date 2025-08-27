Дешам о Рабьо в сборной Франции: «Хорошо, что он сможет быть с нами в двух важных матчах. К понедельнику его ситуация в «Марселе» прояснится – нелегко справляться, когда все становится достоянием СМИ»

Дидье Дешам объяснил вызов Адриена Рабьо в сборную Франции.

Полузащитник «Марселя » включен в состав национальной команды на матчи отбора ЧМ-2026 с Украиной и Исландией. Ранее клуб выставил Рабьо на трансфер после стычки с Джонатаном Роу в раздевалке.

«Он провел предсезонную подготовку. Он сыграл первые матчи [за «Марсель»], а потом случилось то, что случилось. Я не знаю, что произойдет до понедельника, когда он присоединится к нам. Ситуация прояснится к понедельнику, все разрешится.

С такими вещами нелегко справляться, когда они становятся достоянием СМИ. Я не собираюсь говорить, кто прав, а кто виноват.

Я поговорил с ним. Я забочусь об Адриене из-за того, что он для нас сделал. Мне было важно знать, в каком он настроении. Очень хорошо, что он сможет быть с нами в двух очень важных матчах», – сказал главный тренер сборной Франции.