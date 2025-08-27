Мусаев про 4:2 с «Сочи»: «Краснодар» при 2:0 упустил инициативу, позволил забить два мяча во 2-м тайме, что непозволительно»

Мурад Мусаев недоволен пропущенными от «Сочи» голами.

«Краснодар» победил «Сочи» (4:2) на выезде в матче 3-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

«При счете 2:0 соперник создал два‑три очень хороших момента. Мы упустили инициативу. Второй тайм мы хорошо начали, но все равно позволили забить два мяча, что непозволительно.

В целом мы удовлетворены. Есть три очка. У нас нет возможности тренироваться, в четверг перелетаем в Москву, так что выход Сперцяна можно считать нагрузкой. Я говорил перед матчем, что мы планируем использовать пять замен», – сказал главный тренер «Краснодара ».