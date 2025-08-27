Билеты на матч России с Иорданией стоят от 500 до 20 000 рублей

Билеты на матч сборных России и Иордании стоят до 20 тысяч рублей.

Ранее Российский футбольный союз объявил о старте продаж билетов на BetBoom товарищеский матч в Москве. Игра пройдет 4 сентября на стадионе «Лукойл Арена » в 20:00 по московскому времени. Согласно сайту официального билетного партнера РФС , Кассир.ру, стоимость билетов составляет от 500 до 20 000 рублей.