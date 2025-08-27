Билеты на матч России с Иорданией стоят от 500 до 20 000 рублей
Билеты на матч сборных России и Иордании стоят до 20 тысяч рублей.
Ранее Российский футбольный союз объявил о старте продаж билетов на BetBoom товарищеский матч в Москве.
Игра пройдет 4 сентября на стадионе «Лукойл Арена» в 20:00 по московскому времени.
Согласно сайту официального билетного партнера РФС, Кассир.ру, стоимость билетов составляет от 500 до 20 000 рублей.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Кассир.ру
