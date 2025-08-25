«Матч ТВ» покажет все 6 матчей сборной России до конца 2025-го: «Будет интересно сравнить силу нашей команды с участниками мундиаля»

«Матч ТВ» покажет все шесть матчей сборной России до конца 2025 года.

Ближайшие BetBoom матчи сборной России пройдут 4 и 7 сентября против сборных Иордании и Катара. 10 октября соперником национальной команды станет Иран, а 14-го – Боливия . 12 и 15 ноября россияне сыграют против Перу и Чили .

«Матч ТВ» – это дом для сборной России, в котором всегда с нетерпением ждут возвращения игр национальной команды. И мы рады, что национальная команда с удовольствием возвращается именно на наш канал и доверяет нам показ всех своих игр, которые пройдут в этом году.

Ближайший наш соперник – сборная Иордании уже квалифицировались на чемпионат мира по футболу в 2026 году, который, кстати, также покажет «Матч ТВ». Сборная Ирана также примет участие в турнире, а сборная Катара имеет отличные шансы туда отобраться.

Будет интересно сравнить силу нашей команды с участниками мундиаля, особенно с учетом большого количества молодых звездочек в расширенном составе сборной, которые появились в российском футболе за последний год!» – сказал генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин.