Форчун о Майну и «МЮ»: «Молю Бога, чтобы он не ушел. Было безумием отпустить Мактоминея – эту ошибку не повторят, надеюсь. Кобби показал, что он потрясающий игрок»
«Я молю Бога, чтобы Кобби Майну не ушел. Я все еще недоумеваю, как это могло произойти со Скоттом Мактоминеем. Доморощенный игрок, который долго был в клубе. То же самое и с Майну, есть слухи, но его нельзя отпускать, он замечательный игрок.
Когда он появился, я был действительно удивлен его зрелостью и тем, как он играл. Он очень талантливый игрок, но уравновешенный и приземленный. Это то, что нужно игроку «Манчестер Юнайтед». Я очень надеюсь, что они не упустят этого.
Они отпустили Мактоминея, что я считаю полным безумием, потому что он может играть на нескольких позициях, он ярый болельщик «Юнайтед» и прошел через академию, чтобы попасть в первую команду. Я надеюсь, что та же ошибка не будет повторена с Майну. Он показал, что он потрясающий игрок. Молодые игроки действительно проходят через периоды плохой формы или травм, но талант у него есть, мы знаем, на что он способен», – сказал Boyle Sports экс-полузащитник «МЮ».