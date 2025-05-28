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Форчун о Майну и «МЮ»: «Молю Бога, чтобы он не ушел. Было безумием отпустить Мактоминея – эту ошибку не повторят, надеюсь. Кобби показал, что он потрясающий игрок»

Куинтон Форчун считает, что «Манчестер Юнайтед» не должен продавать Кобби Майну.

«Я молю Бога, чтобы Кобби Майну не ушел. Я все еще недоумеваю, как это могло произойти со Скоттом Мактоминеем. Доморощенный игрок, который долго был в клубе. То же самое и с Майну, есть слухи, но его нельзя отпускать, он замечательный игрок.

Когда он появился, я был действительно удивлен его зрелостью и тем, как он играл. Он очень талантливый игрок, но уравновешенный и приземленный. Это то, что нужно игроку «Манчестер Юнайтед». Я очень надеюсь, что они не упустят этого.

Они отпустили Мактоминея, что я считаю полным безумием, потому что он может играть на нескольких позициях, он ярый болельщик «Юнайтед» и прошел через академию, чтобы попасть в первую команду. Я надеюсь, что та же ошибка не будет повторена с Майну. Он показал, что он потрясающий игрок. Молодые игроки действительно проходят через периоды плохой формы или травм, но талант у него есть, мы знаем, на что он способен», – сказал Boyle Sports экс-полузащитник «МЮ».

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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Goal
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