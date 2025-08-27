«Спартак» выходит из кризиса, хочется верить. Команда выглядит уверенно, раскрепощенно – хотелось бы, чтобы в ближайших матчах было так же». Кечинов о красно-белых

Валерий Кечинов отметил улучшения в игре «Спартака».

Красно-белые разгромили «Пари НН» (4:0) в 3-м туре Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

– Хотелось бы верить, что «Спартак» выходит из кризиса, хотя надо посмотреть ближайшие два-три тура, чтобы делать глобальные выводы. Но последние матчи, включая игру с «Зенитом », надо, конечно, отметить положительно. Хотелось бы, чтобы в ближайших матчах красно-белые выглядели так же – уверенно, раскрепощенно, не нервно, как это было вначале.

– Две последние игры «Спартак» сыграл «на ноль» – в этом сезоне это вообще сродни сенсации. Это о чем-то говорит?

– Это говорит о том, что команда над этим работает, очень много внимания уделяет этому компоненту – игре в обороне. Плюс игроки, которые выходят на этих позициях, стали себя немного увереннее чувствовать. И хочется верить, что «Спартак» на правильном пути, – сказал бывший полузащитник «Спартака ».