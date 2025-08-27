Заболотный о «Спартаке» после 4:0 с «Пари НН»: «Начинаем хорошую серию, набрали неплохой ход. Игра с «Зенитом» с этим не связана. Просто перебороли неудачный момент»

Антон Заболотный высказался о последних результатах «Спартака».

Во вторник «Спартак » разгромил «Пари НН » (4:0) в матче 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

В субботу красно-белые обыграли «Рубин» (2:0) в рамках 6-го тура Мир РПЛ.

«Мы начинаем хорошую серию, набрали неплохой ход. Будем продолжать. Надо пользоваться своими хорошими качествами. Когда есть хороший результат, то и удовольствие приходит. Из-за того, что мы выигрываем, хорошо играется и больше уверенности.

Игра с «Зенитом » (2:2 в 5-м туре Мир РПЛ – Спортс) с этим не связана. Просто перебороли неудачный момент. Напряжение было из-за случайностей, ненужных удалений, голов, череда неудач. Сейчас все меняется. Хорошо, что ребята перебороли этот отрезок», – сказал форвард «Спартака».