«Арсенал» может за 15 млн фунтов продать Нелсона в «Кристал Пэлас»
Рис Нелсон может перейти из «Арсенала» в «Кристал Пэлас».
«Кристал Пэлас» ведет переговоры с «Арсеналом» о трансфере Нелсона за 15 миллионов фунтов.
Ранее сообщалось, что «Арсенал» может вновь отдать Нелсона «Фулхэму» в аренду или даже продать вингера, но сделка, вероятно, сорвалась.
Прошлый сезон Нелсон провел в «Фулхэме» на правах аренды, забив гол и сделав ассист в 11 матчах АПЛ. Его подробная статистика – здесь.
Напомним, что ранее «Арсенал» за 60+7,5 млн фунтов купил вингера Эберечи Эзе у «Кристал Пэлас».
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: аккаунт Чарли Уайетта в X
