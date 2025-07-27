«Арсенал» может вновь отдать Нелсона «Фулхэму» в аренду. Не исключена и продажа вингера

Вингер «Арсенала» Рис Нелсон, вероятно, проведет следующий сезон вновь в «Фулхэме».

Переговоры клубов по 25-летнему англичанину находятся на продвинутой стадии, речь идет об аренде («канониры» предпочли бы обязательный выкуп) или о продаже – о трансфере на постоянной основе.

Прошлый сезон Нелсон провел в «Фулхэме» на правах аренды, набрав 1+1 в 11 матчах АПЛ.