Кривцов опроверг, что потратил 3+ млн на день рождения в стиле казино: «Я ни рубля в вечеринку не вложил. Это подарок от моих друзей-организаторов»

Никита Кривцов опроверг, что потратил 3+ млн рублей на празднование дня рождения.

Полузащитник «Краснодара » и сборной России отпраздновал 23-летие в стиле казино – были хомячьи бега, покер и рулетка.

«Празднование дня рождения – это подарок от моих друзей-организаторов. Лично я ни рубля в эту вечеринку не вложил.

Идею празднования в стиле казино придумала жена. Большое ей спасибо!» – сказал Кривцов .