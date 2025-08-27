Кривцов опроверг, что потратил 3+ млн на день рождения в стиле казино: «Я ни рубля в вечеринку не вложил. Это подарок от моих друзей-организаторов»
Никита Кривцов опроверг, что потратил 3+ млн рублей на празднование дня рождения.
Полузащитник «Краснодара» и сборной России отпраздновал 23-летие в стиле казино – были хомячьи бега, покер и рулетка.
«Празднование дня рождения – это подарок от моих друзей-организаторов. Лично я ни рубля в эту вечеринку не вложил.
Идею празднования в стиле казино придумала жена. Большое ей спасибо!» – сказал Кривцов.
Да
Нет
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Sport24
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости