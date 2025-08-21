Кривцов отпраздновал 23-летие в стиле казино – были хомячьи бега, покер и рулетка. Хавбеку «Краснодара» не пришлось платить за мероприятие – оно могло обойтись в 2 млн рублей («КП»)

Никита Кривцов ярко отпраздновал день рождения.

18 августа полузащитнику «Краснодара » исполнилось 23 года.

Как сообщает «Комсомольская правда», празднование прошло в одном из ресторанов Краснодара и было проведено в стиле казино. Мероприятие посетили 25 человек, в том числе несколько одноклубников Кривцова – Александр Черников , Данила Козлов , Станислав Агкацев , Сергей Петров и Эдуард Сперцян .

На вечеринке были игровые столы с покером и рулеткой, а также шуточные бега хомяков. Для гостей подготовили специальные сувенирные фишки с изображением Кривцова, а животных после праздника вернули обратно в магазин.

В меню были авторские коктейли с названиями, связанными с хавбеком: «5 мячей и 1 голевой», «Kuma999», «67:66», «Никитина» и «На крыше Мерседеса». В конце гостям подали торт в форме кубка Мир РПЛ.

По словам организаторов, самому футболисту почти не пришлось тратить деньги – все прошло по бартеру. Обычно организация такого праздника стоит около 2 миллионов рублей.

«Он не потратил почти ничего на день рождения, потому что это было партнерское мероприятие, рекламное. За таким клиентом всегда очередь – все заинтересованы работать с известными спортсменами.

Мне позвонила его жена и сказала, что хочет вечеринку именно в этой стилистике. Сейчас формат «казино-вечеринок» очень популярен, и мы не стали переубеждать – тем более готовили праздник в сжатые сроки, было всего две недели.

Мы сделали все максимально безопасно, хомячки были счастливы и прожили свою лучшую жизнь, никакого риска для них не было. Идея с коктейлями была моей, хотелось добавить изюминку. Но честно скажу, особой популярностью коктейли не пользовались, в основном гости пили шампанское и игристое», – сказала организатор мероприятия, не пожелавшая представляться.