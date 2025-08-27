«Спартак» сыграет с «Сочи». Красно-белым нужна ваша поддержка в домашнем матче против сочинцев!

В седьмом туре Мир РПЛ «Спартак» принимает «Сочи».

Матч пройдет в субботу, 30 августа, в 18:30 на стадионе «Лукойл Арена».

«Спартак» по итогам шести туров чемпионата идет на восьмом месте, обладая восьмью очками. Сочинцы же находятся на 16-й строчке, имея одно очко в активе. Приходите поддержать красно-белых на стадионе!

Билеты на матч можно приобрести по ссылке .