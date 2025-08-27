Ингз перешел в «Шеффилд Юнайтед». Контракт с клубом Чемпионшипа – по схеме «1+1»

Бывший нападающий сборной Англии Дэнни Ингз будет играть в Чемпионшипе.

33-летний форвард покинул «Вест Хэм » на правах свободного агента и после тренировок с «Шеффилд Юнайтед » заключил с клубом контракт по схеме «1+1».

В прошлом сезоне Ингз забил 1 гол и отдал 2 ассиста в 15 матчах АПЛ . Подробная статистика бывшего игрока «Ливерпуля », «Саутгемптона» и «Астон Виллы» – здесь .

Фото: sufc.co.uk