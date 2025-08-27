Ингз перешел в «Шеффилд Юнайтед». Контракт с клубом Чемпионшипа – по схеме «1+1»
Бывший нападающий сборной Англии Дэнни Ингз будет играть в Чемпионшипе.
33-летний форвард покинул «Вест Хэм» на правах свободного агента и после тренировок с «Шеффилд Юнайтед» заключил с клубом контракт по схеме «1+1».
В прошлом сезоне Ингз забил 1 гол и отдал 2 ассиста в 15 матчах АПЛ. Подробная статистика бывшего игрока «Ливерпуля», «Саутгемптона» и «Астон Виллы» – здесь.
Фото: sufc.co.uk
Да
Нет
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: сайт «Шеффилд Юнайтед»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости