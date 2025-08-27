Тренер «Кайрата» о выходе в основной турнир ЛЧ: «Ребятам говорю: «Ну, мы кашу заварили». Перед игрой показали им команды из общей группы – гранды одни. Распечатали и в раздевалку повесили»

Тренер «Кайрата» высказался о выходе клуба в общий этап Лиги чемпионов.

Казахстанский клуб прошел «Селтик » в плей-офф квалификации. Игровое время обоих матчей завершилось вничью – 0:0, а серию пенальти выиграл «Кайрат» (3:2).

«У нас была задача – чемпионат, выиграть Кубок и пробиться в групповую стадию Лиги чемпионов. С одной задачей справились. Возможно, не думали, что именно в групповой этап Лиги чемпионов . Думали, что в крайнем случае хотели играть в Лиге конференций.

Но теперь я ребятам говорю: «Ну, мы кашу заварили, конечно». Я не знаю, какие задачи будут, посмотрим, я не люблю прогнозы давать, я люблю тихо, постепенно. Нам даже не верится, что мы там. Я не мечтал даже.

Но расскажу такую историю. Перед игрой на установке мы показали ребятам команды, которые ожидают нас в общей группе. Там гранды одни. Показали ребятам, распечатали и в раздевалку повесили. Мне захотелось, чтобы ребята видели и мотивировались. Конечно, хочется встретиться с клубами как можно именитее, потому что, возможно, такое раз в жизни такое бывает. У нас еще стадион был бы как в Глазго», – сказал Рафаэль Уразбахтин.

