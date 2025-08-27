  • Спортс
  Тренер «Кайрата» о выходе в основной турнир ЛЧ: «Ребятам говорю: «Ну, мы кашу заварили». Перед игрой показали им команды из общей группы – гранды одни. Распечатали и в раздевалку повесили»
Тренер «Кайрата» о выходе в основной турнир ЛЧ: «Ребятам говорю: «Ну, мы кашу заварили». Перед игрой показали им команды из общей группы – гранды одни. Распечатали и в раздевалку повесили»

Тренер «Кайрата» высказался о выходе клуба в общий этап Лиги чемпионов.

Казахстанский клуб прошел «Селтик» в плей-офф квалификации. Игровое время обоих матчей завершилось вничью – 0:0, а серию пенальти выиграл «Кайрат» (3:2). 

«У нас была задача – чемпионат, выиграть Кубок и пробиться в групповую стадию Лиги чемпионов. С одной задачей справились. Возможно, не думали, что именно в групповой этап Лиги чемпионов. Думали, что в крайнем случае хотели играть в Лиге конференций. 

Но теперь я ребятам говорю: «Ну, мы кашу заварили, конечно». Я не знаю, какие задачи будут, посмотрим, я не люблю прогнозы давать, я люблю тихо, постепенно. Нам даже не верится, что мы там. Я не мечтал даже.

Но расскажу такую историю. Перед игрой на установке мы показали ребятам команды, которые ожидают нас в общей группе. Там гранды одни. Показали ребятам, распечатали и в раздевалку повесили. Мне захотелось, чтобы ребята видели и мотивировались. Конечно, хочется встретиться с клубами как можно именитее, потому что, возможно, такое раз в жизни такое бывает. У нас еще стадион был бы как в Глазго», – сказал Рафаэль Уразбахтин.

«Кайрат» – в Лиге чемпионов! Вратарь взял 3 пенальти – и вот история!

20 млн евро заработает «Кайрат» в ЛЧ! Минимум х2 своего бюджета

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Sports24.kz
«Кайрат» с парой центральных защитников Мартынович – Сорокин не пропустил от «Селтика» за 210 минут. Оба игрока недавно выступали в РПЛ
63вчера, 20:29
🇰🇿 «Кайрат» впервые в истории сыграет в ЛЧ. Клуб из Алматы выбил «Селтик» по пенальти
203вчера, 19:35
«Кайрат» – второй клуб из Казахстана, вышедший в основной этап ЛЧ. На победу клуба из Алма-Аты в противостоянии с «Селтиком» давали меньше 9%
46вчера, 19:28
Смолов о словах Дзюбы про «Спартак»: «Он бы пригодился там, но был бы дисбаланс, он бы не согласился выходить на 15 минут. Артем достаточно токсичный парень»
317 минут назадВидео
Саплинов о Карпине: «Лучший тренер с российским паспортом сегодня»
1325 минут назад
Карпин о проигрыше «Крыльям»: «Динамо» оказывало давление, создавало моменты, но не смогло реализовать. Были незапланированные замены: кто‑то устал, чья‑то игра не устраивала»
5246 минут назад
Как ИИ помогает медиабизнесу, а не остается просто модным словом – рассказывает лид ML-команды Спортса’’ в новом выпуске подкаста «Коллеги, добрый день!»
47 минут назадВакансия
Нюбель, Рюдигер, Та, Виртц, Адейеми, Штиллер, Киммих, Фюллькруг, Вольтемаде – в составе сборной Германии на матчи со Словакией и Северной Ирландией
450 минут назад
Майну интересен «Наполи» и «Роме». Хавбек «МЮ» хочет играть в ЛЧ (Daily Mail)
1157 минут назад
«Динамо» при Карпине выиграло 3 из 9 матчей. У команды худший старт сезона с 2019 года
69сегодня, 15:33
Фонбет Кубок России. Путь РПЛ. «Краснодар» играет с «Сочи», «Динамо» Москва уступило «Крыльям» по пенальти, ЦСКА в гостях у «Балтики»
690сегодня, 15:27Live
«Динамо» Карпина выиграло 1 из 6 последних матчей
75сегодня, 15:24
«Крылья Советов» по пенальти обыграли «Динамо» Москва – 5:4! Кокарев отразил удар Маричаля в серии
74сегодня, 15:23
