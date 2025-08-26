«Кайрат» – второй клуб из Казахстана, вышедший в основной этап ЛЧ. На победу клуба из Алма-Аты в противостоянии с «Селтиком» давали меньше 9%

«Кайрат» обыграл «Селтик» по пенальти в ответном матче квалификационного раунда плей-офф ЛЧ.

Первый матч в Шотландии и ответная игра в Казахстане завершились с одинаковым счетом – 0:0. В серии пенальти оказался точнее «Кайрат» – 3:2.

«Кайрат» впервые в истории вышел в общий этап Лиги чемпионов. Ранее в основной этап ЛЧ от Казахстана выходила только «Астана» в сезоне-2015/16.

На победу «Кайрата» в противостоянии с «Селтиком» давали коэффициент 11.50, что соответствовало вероятности в 8,7%. Шотландцы были подавляющими фаворитами за 1.05.