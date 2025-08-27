«Удинезе» купил форварда сборной Польши Буксу у «Мидтьюлланда» за 5 млн евро

Адам Букса перешел в «Удинезе».

Форвард сборной Польши заключил с итальянским клубом контракт, рассчитанный на четыре года. По информации инсайдера Николо Скиры, «Мидтьюлланд » получил 5 млн евро.

Букса стал лучшим бомбардиром клуба из Хернинга в минувшем чемпионате Дании – 12 голов в 24 матчах. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .

Изображение: udinese.it

«Удинезе » также отправил в аренду в «Гавр » нападающего Дамиана Писарро, проведшего две игры в Серии А.