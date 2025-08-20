Гарначо готов остаться вне состава «МЮ», если не уйдет в «Челси». Другие клубы вингера не интересуют
Алехандро Гарначо не пугает перспектива остаться в «МЮ» без игровой практики.
Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что вингер согласен уйти только в «Челси», остальные клубы его не интересуют.
Если перехода в лондонский клуб не будет, футболист сборной Аргентины готов остаться вне состава «Манчестер Юнайтед». Такое развитие событий его не пугает.
Гарначо отказал «Баварии» и хочет только в «Челси». Лондонцы ведут переговоры с «МЮ»
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: YouTube-канал журналиста Фабрицио Романо
