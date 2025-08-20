Гарначо рассказал друзьям, что переходит в «Челси», хотя «синие» просили вингера «МЮ» набраться терпения. Переговоры клубов активизируются в ближайшие дни (talkSPORT)

Алехандро Гарначо уже сообщил друзьям, что переходит в «Челси».

При этом, по данным talkSPORT, руководство «синих» попросило вингера «Манчестер Юнайтед » проявить терпение и подождать, прежде чем с ним будет подписан контракт. Ожидается, что переговоры между клубами активизируются в ближайшие дни.

«Юнайтед» запрашивал у потенциальных претендентов около 50 млн фунтов за трансфер аргентинца. В «Челси» считают, что сумму можно будет снизить из-за напряженных отношений Гарначо с тренером манкунианцев Рубеном Аморимом .

В минувшем сезоне Алехандро забил 6 голов в 36 матчах в АПЛ . Подробно со статистикой 21-летнего игрока можно ознакомиться здесь .

Гарначо отказал «Баварии» и хочет только в «Челси». Лондонцы ведут переговоры с «МЮ»