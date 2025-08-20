Гарначо рассказал друзьям, что переходит в «Челси», хотя «синие» просили вингера «МЮ» набраться терпения. Переговоры клубов активизируются в ближайшие дни (talkSPORT)
Алехандро Гарначо уже сообщил друзьям, что переходит в «Челси».
При этом, по данным talkSPORT, руководство «синих» попросило вингера «Манчестер Юнайтед» проявить терпение и подождать, прежде чем с ним будет подписан контракт. Ожидается, что переговоры между клубами активизируются в ближайшие дни.
«Юнайтед» запрашивал у потенциальных претендентов около 50 млн фунтов за трансфер аргентинца. В «Челси» считают, что сумму можно будет снизить из-за напряженных отношений Гарначо с тренером манкунианцев Рубеном Аморимом.
В минувшем сезоне Алехандро забил 6 голов в 36 матчах в АПЛ. Подробно со статистикой 21-летнего игрока можно ознакомиться здесь.
Гарначо отказал «Баварии» и хочет только в «Челси». Лондонцы ведут переговоры с «МЮ»
