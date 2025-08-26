  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Локо» отклонил три предложения «Коджаелиспора» по аренде Ньямси. Клуб рассматривает только продажу защитника («Мутко против»)
10

«Локо» отклонил три предложения «Коджаелиспора» по аренде Ньямси. Клуб рассматривает только продажу защитника («Мутко против»)

«Локомотив» отказался отпустить Жерзино Ньямси в аренду в «Коджаелиспор».

По информации «Мутко против», новичок турецкой Суперлиги активно вел переговоры с «Локомотивом». Московский клуб отклонил два предложения «Коджаелиспора» об аренде Ньямси с правом выкупа, а также отказал в аренде защитника с обязательством выкупа на сумму около 5 млн евро.

Отмечается, что «Локомотив» рассматривает только продажу Ньямси – вариант с арендой не устраивает клуб. Француза оценивают примерно в 5 млн евро без учета бонусов.

В нынешнем сезоне Ньямси провел за «Локомотив» 2 матча в Фонбет Кубке России. В предыдущем сезоне защитник забил 4 гола в 22 матчах Мир РПЛ. Его подробную статистику можно найти здесь.

Увольнять ли Семака?46079 голосов
Да, прямо сейчасАртем Дзюба
Да, но позжеРоберто Манчини
Нет, сезон должен доработатьСергей Семак
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: телеграм-канал «Мутко против»
logoпремьер-лига Россия
возможные трансферы
logoвысшая лига Турция
logoЖерзино Ньямси
logoКоджаелиспор
logoЛокомотив
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Флавио Рома: «Доннарумма был настоящим протагонистом во всех турнирах и заслужил контракт, а ему указали на дверь. Игра ногами – оправдание, «ПСЖ» взял 4 трофея благодаря его рукам»
854 минуты назад
Санчо окончательно отказал «Роме». Джордж из «Челси» готов перейти в римский клуб
3сегодня, 21:41
Бруну рассмотрит предложения от саудовских и американских клубов после ЧМ-2026 (Daily Mail)
5сегодня, 21:36
«ПСЖ» продаст Тенаса «Вильярреалу» за 6 млн евро. Вратарь провел 8 матчей за парижан за 2 года
3сегодня, 21:32
Моуринью раскритиковал трансферы «Фенербахче»: «Будь ЛЧ важна для клуба, он приложил бы дополнительные усилия перед матчами с «Бенфикой». Но у нас тот же состав»
34сегодня, 21:15
Моуринью хочет подписать Лунина. «Фенербахче» сделал запрос в «Реал»
10сегодня, 21:07
«Буде-Глимт» Хайкина и «Пафос» впервые сыграют на основном этапе Лиги чемпионов. «Црвена Звезда» Тикнизяна вылетела
46сегодня, 21:01
Лига чемпионов. Раунд плей-офф квалификации. «Кайрат» выбил «Селтик», «Црвена Звезда» вылетела от «Пафоса», «Фенербахче» Моуринью и «Бенфика» сыграют в среду
439сегодня, 20:59
Флик о Ямале: «Абсолютный гений, в 18 лет определяет исход матчей. Он будет одним из лучших в истории футбола»
8сегодня, 20:49
«Реал» хочет бесплатно подписать Упамекано в 2026-м. «Бавария» более полугода не может согласовать с защитником зарплату по новому контракту
22сегодня, 20:45
Ко всем новостям
Последние новости
Селюк о Карпине: «Стал больше бизнесменом, а не тренером, набирает не пойми кого и непонятно за сколько. «Динамо» с этими игроками и Карпиным никогда не станет чемпионом, ставлю 3 млн»
842 минуты назад
«Интер» отдаст защитника Паласиоса «Сантосу» в аренду с правом выкупа за 10+ млн евро
56 минут назад
Кубок Германии. «Штутгарт» по пенальти победил «Айнтрахт» Брауншвейг, «Бавария» сыграет с «Веэном» в среду
1958 минут назад
«Удинезе» купил форварда сборной Польши Буксу у «Мидтьюлланда» за 5 млн евро
1сегодня, 21:27Фото
Кубок английской лиги. 2-й раунд. «Лидс» одолел «Шеффилд Уэнсдей», «Борнмут» уступил «Брентфорду», «Вулверхэмптон» обыграл «Вест Хэм»
7сегодня, 21:25
Президент «Овьедо» про обезьянье уханье в адрес Винисиуса и Мбаппе: «Если найдем доказательства, примем решение о наказании. Мы против любых проявлений расизма»
4сегодня, 21:19
Агент Сафонов о «Химках»: «Все претензии к Садыгову, а он официально в клубе никем не был. Больше вопросы к РПЛ. У нас уже можно делать второе кладбище команд – не хватит пальцев на двух руках»
сегодня, 20:56
Черчесов о 2:0 с «Рубином»: «Ребята молодцы, но кое о чем нужно поговорить. «Ахмат» должен побороться за выход из группы»
2сегодня, 20:27
«Ахмат» обыграл «Рубин» (2:0) благодаря голам Садулаева и Мелкадзе
3сегодня, 19:39
«Порту» предложил «Арсеналу» 26 млн евро за Кивера
3сегодня, 19:24