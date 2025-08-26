«Локо» отклонил три предложения «Коджаелиспора» по аренде Ньямси. Клуб рассматривает только продажу защитника («Мутко против»)
«Локомотив» отказался отпустить Жерзино Ньямси в аренду в «Коджаелиспор».
По информации «Мутко против», новичок турецкой Суперлиги активно вел переговоры с «Локомотивом». Московский клуб отклонил два предложения «Коджаелиспора» об аренде Ньямси с правом выкупа, а также отказал в аренде защитника с обязательством выкупа на сумму около 5 млн евро.
Отмечается, что «Локомотив» рассматривает только продажу Ньямси – вариант с арендой не устраивает клуб. Француза оценивают примерно в 5 млн евро без учета бонусов.
В нынешнем сезоне Ньямси провел за «Локомотив» 2 матча в Фонбет Кубке России. В предыдущем сезоне защитник забил 4 гола в 22 матчах Мир РПЛ. Его подробную статистику можно найти здесь.
Увольнять ли Семака?46079 голосов
Да, прямо сейчас
Да, но позже
Нет, сезон должен доработать
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: телеграм-канал «Мутко против»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости