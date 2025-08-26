«Спартак» отменил трансфер Куэсты. Защитник «Галатасарая» провел в Москве несколько дней («Чемпионат»)

«Спартак» отменил трансфер Карлоса Куэсты.

Об этом сообщает журналист «Чемпионата» Андрей Панков.

«Куэсты в «Спартаке » не будет. Сделка полностью отменена. Хотя он пробыл в Москве несколько дней», – написал Панков.

Ранее сообщалось , что красно-белые согласовали трансфер 26-летнего защитника «Галатасарая ».