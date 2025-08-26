«Спартак» отменил трансфер Куэсты. Защитник «Галатасарая» провел в Москве несколько дней («Чемпионат»)
«Спартак» отменил трансфер Карлоса Куэсты.
Об этом сообщает журналист «Чемпионата» Андрей Панков.
«Куэсты в «Спартаке» не будет. Сделка полностью отменена. Хотя он пробыл в Москве несколько дней», – написал Панков.
Ранее сообщалось, что красно-белые согласовали трансфер 26-летнего защитника «Галатасарая».
Увольнять ли Семака?46079 голосов
Да, прямо сейчас
Да, но позже
Нет, сезон должен доработать
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал Андрея Панкова
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости