  • Радимов о работе Целовальникова на матче «Оренбург» – «Ахмат»: «Зачем ему трое часов? У Лапочкина спросил – он тоже не знает. Не хватает только советского секундомера»
12

Радимов о работе Целовальникова на матче «Оренбург» – «Ахмат»: «Зачем ему трое часов? У Лапочкина спросил – он тоже не знает. Не хватает только советского секундомера»

Владислав Радимов пошутил о трех часах на руке судьи Владислава Целовальникова.

«Ахмат» сыграл вничью с «Оренбургом» (2:2) в 6-м туре Мир РПЛ. С 63-й минуты грозненцы играли вдевятером после удалений Лечи Садулаева и Эгаша Касинтуры. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Владиславом Целовальниковым.

«Самое интересное в матче «Ахмата» и «Оренбурга» – это работа арбитра Целовальникова, который не решился сам на удаление Касинтуры, когда тот зарядил ногой в голову Квеквескири, а долго слушал и смотрел ВАР. Зато быстро определился с удалением Садулаева в гораздо менее очевидной ситуации! При этом у него было трое часов...

Зачем, кто-нибудь мне может объяснить, ему трое часов? Я даже у Лапочкина спросил – но тот тоже не знает. Я считаю, что не хватает только такого советского секундомера, который в свое время держал при себе Адамас Голодец. Отлично бы дополнил трое часов на руке», – сказал бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов.

«Ахмат» обратился в ЭСК после удаления Садулаева в игре с «Оренбургом»: «Нет необходимости, чтобы такие судьи работали в РПЛ»

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «РБ Спорт»
