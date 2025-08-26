«Ливерпуль» забил в 36 матчах АПЛ подряд и повторил третий результат в истории лиги. Рекорд у «Арсенала» – серия из 55 игр с голами (2001 и 2002 год)

«Ливерпуль» забил в 36 матчах АПЛ подряд и повторил 3-й результат в истории лиги.

Во 2-м туре АПЛ команда под руководством Арне Слота обыграла «Ньюкасл » (3:2).

Действующий чемпион продлил результативную серию до 36 игр и повторил третий результат в истории лиги.

Рекорд принадлежит «Арсеналу» – 55 матчей подряд с голами с мая 2001 года по декабрь 2002-го (включая полный чемпионский сезон-2001/02).

На втором месте серия «Тоттенхэма» – 39 матчей с марта 2023 года по март 2024-го.

На третьем месте (36 игр) – две серии «Ливерпуля » (текущая и с марта 2019 года по февраль 2020-го), а также серия «Манчестер Юнайтед » – с ноября 2007 года по ноябрь 2008-го.